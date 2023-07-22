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Düzce'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Çocuk Yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'de meydana gelen kazada motosikletle kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de motosikletle kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Körpeşler Mahallesi'nde yola çıkan motosiklete, seyir halindeki kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpması ile savrulan motosiklet minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan çocukları 7 yaşındaki Y.E. ile 3 yaşındaki M.E.E. ağır yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Düzce Güncel Haberler

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