Düzce'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Öztürkler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, motosiklet yol kenarındaki dükkana girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada, motosiklet yol kenarında bulunan dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hürriyet Bulvarı istikametinden Kuyumcuzade Bulvarı istikametine seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 81 ADE 938 plakalı motosiklet ile Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet savrularak yol kenarında bulunan simit dükkanına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Berkay G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE