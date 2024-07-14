Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aydınpınar yolunda seyir halinde olan M.D. idaresindeki 54 TH 319 plakalı otomobil ile E.G'nin yönetimindeki 81 AEB 538 plakalı motosiklet, Duraklar köyü Kanal Yolu mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y, otomobildeki T.C, C.Ş. ve E.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.