Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y. P. idaresindeki 81 BJ 875 plakalı motosiklet, Gürcü Çiftlik köyü mevkisinde aynı yöne giden M.E. yönetimindeki 34 LG 0849 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.