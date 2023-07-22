Düzce'de motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücü ağır yaralandı
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Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü taklalar atarak ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü taklalar attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB 1. Bulvarı kavşağında seyir halinde olan kamyonete hızla gelen seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü havada taklalar atarak yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlar çevrede ki fabrikanın güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel