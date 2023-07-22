Düzce'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı... O anlar kamerada

DÜZCE - Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişinin öldü 2 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Körpeşler mahallesinde yola çıkan motosiklete güzergah üzerinde seyir halinde olan kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpması ile savrulan motosiklet minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan çocukları 7 yaşındaki Y.E. ile 3 yaşındaki M.E.E. ağır yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.