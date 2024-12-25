Düzce'de Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Düzce'de bir motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Melek A. idaresindeki 81 AEG 668 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden Muhammet A. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Aydınpınar köyü yolu Düzce istikameti Turaplar mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel