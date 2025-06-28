Düzce'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, atölye bölümünde hasara neden oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın iç bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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