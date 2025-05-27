Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Trafik Bilinci Artırılıyor

Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Trafik Bilinci Artırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi' kapsamında çocuklar ve yetişkinler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve uygulamalı eğitim aldı.

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" kapsamında, Anıtpark Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil trafik eğitimi ve emniyet kemeri simülasyon tırları konuşlandırıldı.

Öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde alana getirilerek trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, ardından alandaki trafik eğitim parkurunda öğrendiklerini uyguladı.

Çocuklar, eğitimin ardından trafik jandarmasının görevleri sırasında kullandıkları ekipman ve teçhizatları inceleyerek, kullanımları hakkında bilgi aldı.

Trafik kazasında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla yetişkin bireyler de simülasyon aracına bindirilerek, kazada aracın devrilmesi sonucu yaşanan durumu deneyimledi.

Vatandaşlardan Kemal Bahar, yavaş ve dikkatli araç kullanılması gerektiğini belirterek, "Tahmin ettiğimden daha kötü bir senaryo. Hazırlıklı olmama rağmen gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz ve durumu düzeltecek bir ortam yok." dedi.

Mobil trafik araçları, iki gün boyunca Anıtpark Meydanı'nda kalacak.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.