Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı
Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Eski Bolu Caddesi'nde hareket halindeki minibüsün içerisinde kedi sesi duyan sürücü, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Minibüsün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak yoğun uğraş verdi.
İtfaiye ekipleri, kediyi, bulunduğu bölümü sökerek kurtardı.
AA / Ömer Ürer - Güncel