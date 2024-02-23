Düzce'de minibüs ile hafif ticari araç çarpışması: 2 yaralı

Düzce'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Seyfettin İ'nin kullandığı 81 HO 1950 plakalı Düzce Belediyesi özel denetimli halk minibüsü, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'nde Cem K. yönetimindeki 81 ABL 895 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde panelvan ile minibüsün çarpışması, bu sırada kaldırımda yürüyen kişilerin kaçışması yer alıyor.