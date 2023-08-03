Düzce'de minibüs alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de park halindeki minibüs alev alev yandı.

Olay Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere G.K.'ya ait 81 BC 456 plakalı mercedes marka minibüs Yalçın sokakta park halinde bir anda alev almaya başladı. Alev alev yanan minibüsü gören çevrede ki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler alev alev yanan minibüsü kısa süre içerisinde söndürdü. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.