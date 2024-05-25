Düzce'de Midibüs ile Cip Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir midibüs ile bir cip çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Düzce'de midibüs ile cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 81 AAU 101 plakalı yolcu midibüsü ile E.A. yönetimindeki 81 EL 334 plakalı cip, Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki ışıklı kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Midibüsteki 7 yaralı, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.