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Düzce'de Midibüs Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Düzce'de Midibüs Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti
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D-100 kara yolunda seyreden midibüsün çarptığı yaya Samet Eker, olay yerinde hayatını kaybetti. Eker'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Düzce'de midibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Ö.E. idaresindeki 81 ACE 526 plakalı midibüs, Melen Köprüsü üzerinde Samet Eker'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eker'in cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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