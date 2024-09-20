Düzce'de Metamfetamin Operasyonu: 2 Tutuklama
Düzce'de, polisin durdurduğu otomobilde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
DÜZCE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 1 kilo metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramalarda, 4 parça halinde 1 kilogram metamfetamin bulundu. Araçta bulunan M.R.Y. ve R.E. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.