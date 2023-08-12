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Düzce'de Melen Çayı'nda Balık Tutarken Düşen Şahıs Kurtarıldı

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Melen Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybeden bir kişi, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek suya düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de Melen Çayı'nda balık tutan şahıs dengesini kaybederek suya düştü. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. (35), Çaybükü Köprüsü üzerinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Melen Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay boyunca takip edilen şahıs 3 kilometrelik sürüklenmenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kontrol edilmek üzere ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İtfaiye Düzce AFAD Güncel Haberler

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