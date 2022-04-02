Düzce'de Mehter Takımı'ndan "Hoş geldin ramazan" gösterisi - Haberler

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Düzce'de Mehter Takımı'ndan "Hoş geldin ramazan" gösterisi

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de Mehter Takımı'ndan

Düzce'de, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Mehter Takımı, "Hoş geldin ramazan" gösterisi sundu.

DÜZCE (AA) - Düzce'de, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Mehter Takımı, "Hoş geldin ramazan" gösterisi sundu.

Düzce Belediyesi Mehter Takımı, Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte mehter marşları, ilahiler seslendirerek ramazan ayını karşıladı.

Belediye tarafından lokma dağıtılan ve çeşitli ikramların yapıldığı "Hoş geldin ramazan" etkinliğine katılanlar, mehter takımın seslendirdiği marş ve ilahilere eşlik etti.

Mehter Takımı, ramazan boyunca kentin farklı bölgelerinde etkinlikler yaparak vatandaşlarla buluşacak.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce Belediyesi, Mehter Takımı, Düzce, Güncel, Haberler

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