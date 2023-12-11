Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda 3 kedi yavrusunu bitkin halde buldu. Ekipler tarafından çatıdan indirilen kediler, Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim edildi. Kedilerin, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.
Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda 3 kedi yavrusunu bitkin halde buldu.
Ekipler tarafından çatıdan indirilen kediler, Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Kedilerin, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.