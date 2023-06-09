Düzce'de 'laf atma' kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de yerel gazete sahibi Ömer Faruk Kubilay'ın 'laf atma' meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanması sonrası kaçan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, olayı kınayarak şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını istedi.

Düzce'de "laf atma" meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Anıtpark mevkisinde eşi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yapan yerel gazete sahibi Ömer Faruk Kubilay ile kendilerine "laf atan" 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Kubilay, bıçakla ayağından yaralandı.

Kubilay, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan 4 şüpheli güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi ile polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E. Ö. "kasten yaralama, adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Keleş'ten kınama

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, yaptığı açıklamada, Ömer Faruk Kubilay'ın kent merkezinde ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Keleş, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını istedi.