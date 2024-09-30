Düzce'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak, Balıkçıları Olumsuz Etkiledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, denizde dalga boyunu yaklaşık 4 metreye çıkararak balıkçıları denize açılmaktan alıkoydu. Balıkçılar, teknelerinin halatlarını güvence altına aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.