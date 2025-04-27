Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Düzce'de yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Valilik, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı tedbirli olunmasını uyardı.
Düzce'de yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel