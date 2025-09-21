Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Denizdedir Dalgaları Yükseltti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun 3 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Kıyı balıkçıları olumsuz hava şartları nedeniyle limana sığındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle boyu 3 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
İlçede hamsi avına çıkan büyük gırgır tekneleri hariç kıyı balıkçılarının kayıklarını limana bağladıkları ve olumsuz deniz koşullarının bitmesini bekledikleri görüldü.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel