Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. Dalgalar, kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aşarken, balıkçılar teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.
Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel