Düzce'de Kuvvetli Rüzgar deniz dalgalarını Yükseltti

Düzce'de Kuvvetli Rüzgar deniz dalgalarını Yükseltti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu denizde dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Dalgalara karşı balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
