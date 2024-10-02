Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Dalgaları Teknelere Zarar Verdi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle mendireği aşan dalgalar, karada bekletilen 2 tekneye zarar verdi. Balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle mendireği aşan dalgalar 2 tekneye zarar verdi.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aştı.
Mendireğe yakın noktada karada bekletilen 2 tekne, kızaklarından kayarak devrilmeleri sonucu hasar gördü.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün de denize açılamadı.
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