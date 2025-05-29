Düzce'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Sevk Kontrolleri Yapıldı

Düzce'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Sevk Kontrolleri Yapıldı
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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi artan hayvan sevkleri nedeniyle polis ve jandarma ile işbirliği yaparak yol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan araçlar durdurulup gerekli sağlık kontrolleri yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarma işbirliğiyle Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkleri nedeniyle yol kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Taşköprü mevkisinde bulunan hayvan pazarı girişi ve D-100 kara yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvan taşıyan araçlar durdurularak, veteriner sağlık raporları, kulak küpeleri ve hayvanların genel sağlık durumu kontrol edildi.

Mevzuata aykırı taşıma yapan araç sürücülerine ve hayvan sahiplerine idari yaptırımlar uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, denetimlere bizzat katılarak sahadaki ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında kritik rol oynadığına dikkati çekerek, bu durumun hem hayvancılık sektörünü hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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