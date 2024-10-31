Düzce'de Kuraklık Sonrası Meranın Yeşillendirilmesi İçin Dronla Tohumlama Yapıldı

Düzce'de geçen yıl selin ardından oluşan mil kuraklığından olumsuz etkilenen meranın yeşillendirilmesi için dronla tohumlama çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl meydana gelen selin ardından yaşanan mil kuraklığı sonucu Bahçeköy ve Paşakonağı köylerince ortak kullanılan 1500 dekarlık meranın üçte biri zarar gördü.

Bu kapsamda meranın yeniden yeşillendirilmesi için söz konusu bölgeye dronla 1 ton yapay çayır ve mera tohumu atıldı.

Çalışmaların ardından alanın gelecek sezona hazır hale getirilmesi planlanıyor.