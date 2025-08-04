Düzce'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Su Verimliliği Eğitimi

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Düzce'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerinde, Kur'an kursu öğrencilerine suyun bilinçli kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgiler verildi. Yaklaşık 650 öğrenciye su verimliliği hakkında interaktif sunumlar yapıldı.

Düzce'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının kurumlararası işbirliği çerçevesinde planlanan eğitim faaliyetlerinde suyun bilinçli kullanımı, sürdürülebilir su yönetimi ve günlük yaşamda su tasarrufunda farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Bu kapsamda, kent genelinde 20 Kur'an kursunda her yaştan yaklaşık 650 öğrenciye su verimliliği konusunda bilgilendirici eğitimler verildi.

Seminerlerde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ziraat yüksek mühendisi Mine Kayabaşı tarafından su kaynaklarının korunmasının önemi, bireysel su tüketiminin azaltılmasına yönelik öneriler, tarımda ve günlük hayatta suyun verimli kullanımına dair temel bilgiler paylaşıldı.

Eğitimlerde etkileşimli sunumlar ve uygulamalı örneklerle öğrencilerin konuya aktif katılımı sağlandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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