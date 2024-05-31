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Düzce'de Konuralp pirinci ekimine başlandı

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Düzce'nin Konuralp bölgesinde, coğrafi işaret alan Konuralp pirinci için çiftçilerin ekim mesaisi başladı. Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk ekimde, çeltik üretim alanı yüzde 35 büyütülerek 2 bin 100 dekar alana çıkarıldı.

Düzce'de kendine has lezzetiyle coğrafi işaret alan "Konuralp pirinci"nde çiftçilerin ekim mesaisi başladı.

Konuralp bölgesinde Valiliğin destekleriyle 4 yılda yüzde 35 büyütülerek 2 bin 100 dekar alana çıkarılan üretim alanlarında ilk ekim, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Aslan, Konuralp pirincinin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Çeltik ekiminin şehirleşmeye de bağlı gerilediğini ancak Valilik bünyesinde yapılan projelerle tekrar canlandığını belirten Aslan, şunları ifade etti:

"2020 yılında 1645 dekar alanda çeltik üretimi yapılırken, Valiliğimizin proje ve teşvikleriyle bugün üretim alanını yüzde 35 büyüterek yaklaşık 2 bin 100 dekar alana çıkardık. Teşvik politikalarıyla yüzde 50 hibe desteğimiz, bunun bir çıktısı olarak da bugün yüzde 35 artırdığımız ekim alanımızla toplam üretim hedefimizi 1470 tona taşımış bulunmaktayız. Nihai hedefimiz, Düzce sınırları içerisinde 5 bin dekarlık alanda üretim yapmaktır."

Konuşmanın ardından bölgede bu yıl ilk kez dron ile çeltik ekimi yapıldı.

Çizmelerini giyen Vali Aslan, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

Konuralp Çeltik Selçuk Düzce Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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