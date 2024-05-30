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Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarpmasından Son Anda Kurtulan Çocuk

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Düzce'de yol kenarında yürüyen bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Düzce'de yol kenarında yürüyen bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gümüşova ilçesinde D-100 kara yolunda ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Hacıkadirler mevkisinde kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil çiçekçi dükkanına çarparak durabildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir çocuk, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin savrulduktan sonra çiçekçi dükkanına çarpması, yol kenarında yürüyen çocuğun ise aracın kendisine çarpmasından son anda kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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