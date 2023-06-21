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Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kahvehane Önüne Devrildi: 2 Yaralı

Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kahvehane Önüne Devrildi: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Düzce'de kontrolden çıkarak bir kahvehane önüne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de kontrolden çıkarak bir kahvehane önüne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yasin T. idaresindeki 81 ACG 896 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Gümüşova İlçesi Hacıkadirler mevkisindeki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

Yol kenarında bulunan kahvehanenin önünde bulunan ağaca çarparak ters dönen aracın sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yasin T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

D-100 Karayolu Düzce Güncel Haberler

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