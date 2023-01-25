Düzce'de kontrolden çıkan kamyonet dereye devrildi
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Düzce'de kontrolden çıkan kamyonet dereye devrildi.
Düzce'de kontrolden çıkan kamyonet dereye devrildi.
E.T. idaresindeki 81 ACD 297 plakalı kamyonet, Beyciler Mahallesi bağlantı yolu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün olay yerinden uzaklaştığını belirledi.
Kamyonet çekici yardımıyla dereden çıkartılırken, polis kaza mahallinden ayrılan sürücüyle ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel