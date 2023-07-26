Düzce'de kız öğrenci yurdu civarında yapılan uygulamada 12 sürücüye ceza kesildi

Düzce'de kız öğrenci yurdu civarında polis ekiplerince yapılan uygulamada 51 araç ve 230 şahıs kontrol edildi. Uygulamada araçlarında kusur bulunan 12 sürücüye toplamda 45 bin 587 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de kız öğrenci yurdu civarında polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamada 51 araç ve 230 şahıs kontrol edildi, 12 sürücüye 45 bin 587 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin bulunduğu bölgede uygulama gerçekleştirdi. Asayiş, Trafik ve KOM şube ekiplerinin katıldığı uygulamada 51 araç ve 230 kişi sorgulandı. Şoförler alkol testinden geçerken, araçlar didik didik arandı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada araçlarında kusur bulunan 12 sürücüye toplamda 45 bin 587 lira cezai işlem uygulandı. Aranması olan 1 kişi de gözlem altına alındı. - DÜZCE