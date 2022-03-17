Düzce'de kıyıya ölü yunus vurdu

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Çuhallı Plajı'nda kum üzerinde hareketsiz halde yatan yunusu fark eden çevredekiler, durumu Akçakoca Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı.

Bir metre uzunluğundaki yunusun vücudunda, silah veya zıpkın yarası olmadığı belirtildi.