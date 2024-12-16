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Düzce'de Kış Safari Keyfi: Off-Road Tutkunları Yaylalarda Buluştu

Düzce'de Kış Safari Keyfi: Off-Road Tutkunları Yaylalarda Buluştu
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında off-road tutkunları, beyaz örtü ile kaplanan yaylalarda safari yaparak kışın tadını çıkardı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.

Kentin yüksek rakımlı yaylalarında gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.

Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları aralıklarla devam eden yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri, kar safarisi yaptı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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