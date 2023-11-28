Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren kış lastiği uygulamasının başlayacağını duyurdu. Zorunlu araçların denetleneceği ve kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacağını bildirerek zorunlu araçların denetleneceği ve kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce genelinde, ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanılan, tüm ticari otomobil kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunlu. 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulamasında trafik ekiplerince denetimler aralıksız olarak yapılacak.

Konuyla ilgili emniyet yetkilileri "Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor.

İlimiz sınırları içerisinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar 1 Aralık 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorundadır. Can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem arz etmektedir" dedi. - DÜZCE