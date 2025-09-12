Düzce'de Kırmızı Işık İhlalleri İçin Kamera Sistemi Kuruldu

Düzce'de jandarma sorumluluğunda bulunan kara yollarında kurulan kamera sistemiyle kırmızı ışık ihlalleri belirleniyor.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerin sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kentteki trafik jandarması sorumluluk bölgelerinde kırmızı ışık ihlalleri kameralarla tespit edilerek gerekli işlemler yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan Denetimlerin amacı trafik kazalarının önlenmesi ve 'sıfır can kaybı' hedefine ulaşılmasıdır. Jandarmamız kentteki asayişi ve huzurun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlığındadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda bulunan kavşaklarda kırmızı ışık ihlallerinin yer aldığı video da paylaşıldı.