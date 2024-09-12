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Düzce'de Kireç Yüklü TIR Devrildi, Şoför Yara Almadan Kurtuldu

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada kireç yüklü TIR devrildi. Şoför yara almadan kurtulurken, kireç başka bir araca yüklendi.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda devrilen kireç yüklü TIR'ın şoförü Mehmet Cengiz, kazadan yara almadan kurtuldu. Cengiz, TIR'ının kupasının önüne oturup dökülen malzemenin yükleneceği aracı bekledi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Cengiz yönetimindeki 51 ADJ 120 plakalı kireç yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada yara almayan Cengiz kendi imkanlarıyla aracından çıktı. TIR'ın kupasına sırtını yaslayıp oturan Mehmet Cengiz, araçta yüklü kirecin başka bir araca yüklenmesi için meslektaşlarını telefonla arayıp yardım istedi. Araçta yüklü kireç, Düzce Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yönlendirmesiyle başka bir TIR'a yüklendi.

Kaza nedeniyle otoyolun Düzce Gişeleri bağlantı yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Otoyolu Düzce Kaza

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