Düzce'de Kıraathane Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

DÜZCE'de, S.Ü., kıraathanede tartıştığı husumetlisi S.A.'yı (45), sokağa taşan kavgada tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'taki kıraathanede meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen S.Ü. ile S.A. arasında çıkan tartışma, sokağa taşıp kavgaya dönüştü. S.Ü., yanındaki tabancayla ateş ederek S.A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, çevredeki iş yerlerine de isabet edip, camlarını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından S.A. hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan şüpheli S.Ü. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,