Düzce'de Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı
Düzce'nin Kuşaçması köyünde bulunan Emre T'ye ait kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Düzce'de kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Kuşaçması köyünde Emre T'ye ait kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, atölyede hasara neden oldu.