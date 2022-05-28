DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI - Haberler

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DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, atölye hasar gördü.

DÜZCE'de, bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, atölye hasar gördü.

Olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfullah Gümrük'e ait kereste atölyesinin bileme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin yanında bulunan diğer kısımlara sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Atölye hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yangın Atölye Fatih Güncel Haberler

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