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Düzce'de kendisinden haber alınmayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de kendisinden haber alınmayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınmayan 78 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınmayan 78 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yaşamını genellikle Ankara'da sürdüren, yaz aylarını Akçakoca ilçesine bağlı Karaburun mevkisindeki yazlığında geçiren Ömer Kalemci'den 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Akçakoca'da olabileceği düşünülen Kalemci'nin evine giden jandarma ekipleri, kapının kilitli olması üzerine izinlerin ardından çilingir yardımıyla eve girdi.

Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, Kalemci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalemci'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Akçakoca, Ankara, Düzce, Güncel, Haberler

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