Düzce'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'de bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü Onur Turan (30), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Sapağı mevkisinde meydana geldi. Onur Turan'ın idaresindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Turan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, ekiplerce çıkartılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel