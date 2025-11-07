Haberler

Düzce'de Kaza: Alkollü Sürücü Kavga Çıkardı

Güncelleme:
Düzce'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışmasının ardından alkollü sürücü ile diğer sürücü arasında kavga çıktı. Polis müdahale ederken, alkollü sürücüye ceza uygulandı.

DÜZCE'de D-100 kara yolunda çarpışan 2 otomobilden biri, yol kenarındaki kabak tezgahına çarptı. Kaza sonrası biri alkollü 2 sürücü arasında kavga çıktı. Polis araya girerken, alkollü sürücüye ceza uygulandı.

Olay, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Kapıcı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden ve lastiği patladığı iddia edilen Ali Y. yönetimindeki 81 AAT 591 plakalı otomobil, aynı yöne giden Murat G. yönetimindeki 34 CRB 857 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 CRB 857 plakalı otomobil, yol kenarındaki kabak tezgahına çarparak durdu. Tezgahtaki kabaklar yere savruldu. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Sürücülerden Ali Y.'nin 1.12 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Ali Y.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

İbrahim:

