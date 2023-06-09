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Düzce'de kayıp olarak aranan genç kız evine döndü

Düzce'de kayıp olarak aranan genç kız evine döndü

Güncel Haberler

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 gündür haber alınamayan genç kız, evine döndü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 gündür haber alınamayan genç kız, evine döndü.

Alınan bilgiye göre, Hebeler köyünde yaşayan 17 yaşındaki B.Y, 2 gün önce evden çıktı.

Kızlarından haber alamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerince köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin izine rastlamadığı genç kız, sabah saatlerinde evine geri döndü.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel

Düzce Güncel Haberler

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