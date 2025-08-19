Düzce'de Kayıp Kişiye Ait Kemikler Bulundu

Güncelleme:
Düzce'de kırsal arazide bulunan kemiklerin, Samsun'da 5 hafta önce kaybolan 66 yaşındaki Cafer A.'ya ait olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre Cafer A'nın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Konaklı köyü sınırlarındaki kırsal arazide dün insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile kemik parçaları, parçalanmış giysi kalıntıları ve çok sayıda ilaç kutusu bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Araştırma sonucunda kemik parçalarının, Samsun'da Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5 hafta önce kayıp kaydı girilen Cafer A.'ya (66) ait olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre Cafer A'nın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
