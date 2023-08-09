Düzce'de kaybolan zihinsel engelli genç için arama çalışması

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 11 gün önce kaybolan zihinsel engelli genç Harun Kansız'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, gençlerinin bir an önce bulunmasını istiyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Yeşiltepe Mahallesi'nde 30 Temmuz'da evden ayrılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Harun Kansız'dan haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, her yerde genci arıyor.

Çocuklarının daha önce de evden ayrıldığını fakat çok geçmeden geri döndüğünü dile getiren aile, evlatlarının bir an önce bulunmasını istiyor.