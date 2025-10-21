Haberler

Düzce'de Kaybolan Yaşlı Adam Arama Kurtarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Düzce'de mantar toplamak için ormana giden 75 yaşındaki Tahir Tunç, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak sağlıklı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyündeki evinden mantar toplamak için Korugöl mevkisindeki ormanlık alana giden Tahir Tunç'tan (75) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekipleriyle UMKE ve sağlık personeli sevk edildi.

Korugöl'e yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunan yaşlı adam, arazi aracıyla ana güzergaha kadar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
