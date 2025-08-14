Düzce'de Kaybolan Köpek 3 Gün Sonra Kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolan Veysel Akduman'ın köpeği 'Cesur', 3 gün sonra kayalıklarda bulundu. Arama kurtarma ekipleri, 6 metre yükseklikte mahsur kalan köpeği halat yardımıyla kurtardı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklarda bulunan köpek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Yağcılar köyünde Veysel Akduman'ın "Cesur" ismindeki köpeği 3 gün boyunca evine geri dönmedi. Dün akşam saatlerinde kayalık bölgeden köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu Akduman'a bildirdi.

Akduman'ın jandarma ekiplerine ihbarıyla bölgeye AFAD ve Kızılelma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Köpeğin, yaklaşık 100 metrelik kayalıklardan 6 metre yüksekliğe düşerek mahsur kaldığını tespit eden ekipler, kurtarma operasyon başlattı.

Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Mama ve su verilen köpek sahibine teslim edildi.

