Düzce'de kaybolan genç kız aranıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 17 yaşındaki genç kız aranıyor.

Hebeler köyünde yaşayan B.Y. (17), dün ailesine okul arkadaşlarıyla tartıştığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyerek odasına çekildi.

Sabah olmasına rağmen B.Y. odasından çıkmayınca kontrol eden ailesi kızlarını bulamadı. Cep telefonunu ve özel eşyalarını bırakarak evden çıktığını anlayan aile durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler, genç kızı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Selami Y, gazetecilere, kızının dün okulda tartışma yaşadığını ve darbedildiğini anlatarak, "Kardeşleri eve geldiğinde oldukça korkmuş halde görmüşler. Psikolojik bunalım da üstüne eklenince evden kaçmış. Durumundan çok korkuyorum. Dün akşamdan beri haber alamıyorum. Görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyorum." ifadesini kullandı.